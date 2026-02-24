Katar'daki Türkiye mezunları iftarda buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği iftar programında Katar'daki Türkiye mezunlarını bir araya getirdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde YTB tarafından düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Katar'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanlar ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden eğitim için Türkiye'yi tercih eden ve mezun olup Katar'da bulunan Türkiye mezunlarını bir iftar sofrası etrafında bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Mezunların Türkiye ile olan gönül bağlarının daimi olmasının önemine vurgu yapan Büyükelçi Göksu, bu kişilerin Türkiye'nin dostluk köprüleri kurma misyonunda kıymetli birer elçi olduğunun altını çizerek, "Türkiye'den mezun oldunuz ve bugün Katar'daki kurumlarda görev yapıyorsunuz. Hepiniz birer Türkiye sevdalısı olarak burada adeta birer kültür elçisi görevi görüyorsunuz." dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ise Türkiye mezunlarının büyük bir aile olduğunu ve her bir mezunun dünyanın dört bir yanında Türkiye sevgisini yaydığını dile getirdi.

Kazancı, Türkiye mezunlarının ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren birer gönül köprüsü vazifesi gördüğünü belirtti.

Türkiye mezunlarının desteklerini her zaman hissettiklerini ifade eden Kazancı, Katar ve Türkiye ilişkileri ile ilgili iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü vurgulayarak "Katar ile ilişkilerimizi artırıyor ve ikili işbirliklerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Katar'da akademik kurumlar ile ortak burs programlarının hayata geçirilmesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye mezunlarından Suriyeli Bilal Abbadi de Türkiye'de eğitim almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Türkiye'de geçirdiğim zaman benim için çok özel yıllar oldu. Üniversitede öğrendiklerimin yanı sıra Türkiye'nin kültürü ve yaşam tarzı da benim için çok değerliydi. Orada geçirdiğim zaman, hem kişisel gelişimime hem de iş hayatıma büyük katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

İftar programı, YTB tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.