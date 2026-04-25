Haberler

Türkiye, Mali'deki saldırıları kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin başkenti Bamako başta olmak üzere ülke genelinde bildirilen saldırıları kınadı.

Bakanlık, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz." denilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Terörle mücadelesinde Mali'yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mali ordusu, kimliği belirsiz terörist grupların başkent Bamako başta olmak üzere ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Ülkede sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlarken, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve Kidal, Gao ile Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar rapor edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

