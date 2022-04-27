Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta iftar programı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'un başkenti Tunus'taki okulda iftar programı düzenledi.

Tunus Uluslararası Maarif Okullarına bağlı lise binasındaki iftara, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Venezuella Büyükelçisi Carlos Feo Acevedo, Küba Büyükelçisi Mariem Martinez, Nijerya Konsolosu Temitope Pelumi, Pakistan Büyükelçiliği Temsilcisi Fatma Hcine, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cerrah, AA muhabirine, salgın sonrasında değişik ülkelerde iftar sofraları kurmaya gayret ettiklerini söyleyerek, "Bu vesileyle değişik ülkelerde velilerimiz, ailelerimiz, Türkiye'den gelen vatandaşlarımız, çalışanlarımız ve Türk kurum temsilcilerimizle aynı sofrada bir ekmeği, bir umudu, bir duayı bölüşelim diye bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanın sonuna gelindiğini hatırlatan Cerrah, "Cenabıhakk'tan duamız, niyazımız o ki bütün bu rahmet ve merhamete vesile olan iklim neticesinde hem insanlığa barış, adalet, merhamet yayılsın hem de sofralarımız bereketlensin." dedi.

"Ülkeler arasında köprü kuracak nesillerin yetiştirilmesini hedefliyoruz"

TMV olarak 50 ülkede eğitim faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Cerrah, "Dünyanın farklı birçok noktasında insanlarımıza eğitim yoluyla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Güzel nesiller yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz çünkü dünyayı iyi insanların ayakta tuttuğuna inanıyoruz. İyiliğin yayılması için ülkelerine bağlı ve ülkeler arasında köprü kuracak nesillerin yetiştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Vakfın Tunus Koordinatörü Ali Arıkmert ise Tunus'ta iki okul binasında eğitim verdiklerini ve her yıl ramazanda düzenledikleri iftar programıyla öğrenci, öğretmen, veliler ve TMV Tunus Temsilciliği çalışanlarının kaynaşmasına destek olmaya gayret ettiklerini aktardı.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.