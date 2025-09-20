Türkiye Maarif Vakfı, TEKNOFEST 2023'te Öğrencilerin Yenilikçi Projeleri ile Yer Aldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın farklı coğrafyalarındaki okullarında öğrenim gören öğrenciler, TEKNOFEST'e geliştirdikleri projelerle yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TMV de Kazakistan, Afganistan, Kırgızistan, Avustralya ve Arnavutluk'tan gelen 41 öğrenci ve öğretmen kadrosuyla 13 projesiyle burada düzenlenen finallerde yarışıyor.

Vakfın Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Yusuf Sert, AA muhabirine, dünyanın dört bir yanında uluslararası öğrencilere hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sert, "Öğrencilerimizin TEKNOFEST'te bu havayı solumasını istedik. Binlerce öğrencimiz yarışmalara başvurdu, 13 projemiz finallere kaldı. Hem standımızda hem de yarışma çadırlarında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin farklı ülkelerde yaşadığını ve eğitimlerini bulundukları ülkelerde aldığını dile getiren Sert, Maarif Okulları olarak 64 ülkede 70 binden fazla öğrenciye hizmet sunduklarını, buradaki öğrencilerin tüm sunumlarını Türkçe yaptığını, bunun onlar için çok büyük bir etkileşim ve tecrübe olduğuna değindi.

Kırgızistan'dan yarışmaya katılan Aydar Suıunaliev, ülkesinde çobanlığın çok zor ve riskli olduğunu belirtti.

Suıunaliev, onlara yardımcı olmak için "Robo Çoban"ı geliştirdiklerini aktararak, "Yapay zeka destekli robot, çobanın komutlarını anlayıp hayvan sürüsünü yönlendirebiliyor. Ayrıca ilaç ve yemek gibi ihtiyaçların taşınmasında da kullanılabiliyor." diye konuştu.

Projenin 6 ayda tamamlandığını kaydeden Suıunaliev, yazılım ve programlamayı da kendilerinin geliştirdiğini sözlerine ekledi.

"Araçlar sensörlerden geçerken hem yavaşlıyor hem de elektrikli otomobiller şarj oluyor"

Avustralya'dan yarışmaya katılan Halil İbrahim Aytekin ise 5 kişilik takımlarıyla geliştirdikleri projeyi anlattı.

Aytekin, yollarda hız nedeniyle çok fazla kişinin hayatını kaybettiğine değinerek, "Biz de bunu çözmek için elektromanyetik alan kullanan bir sistem geliştirdik. Araçlar sensörlerden geçerken hem yavaşlıyor hem de elektrikli otomobiller şarj oluyor. Şarj için MOSFET kullanıyoruz ve enerji temassız aktarılıyor." dedi.

Projeye beş ay önce başladıklarını ifade eden Aytekin, sisteme araçların hızını ölçen bir kodlama eklemek istediklerini kaydetti.

Maarif Vakfının standında ziyaretçilere geliştirdikleri teknolojileri deneyimleme imkanı sunuluyor.