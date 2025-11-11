Türkiye Maarif Vakfı Somali'de Mezuniyet Töreni ve Sınav Merkezi Açılışı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Somali Temsilciliği, Oxford Uluslararası Müfredatı kapsamında ilkokul ve ortaokul kademelerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi, ülkenin ilk IGCSE ve A-Level sınav merkezinin açılışını yaptı.

Başkent Mogadişu'daki TMV Okulları KM4 Kampüsü'nde düzenlenen törene, devlet yetkilileri, eğitim kurumlarının temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

TMV Okulları Dış İlişkiler Koordinatörü Mahmud Muhammed Şeyh Ali, AA muhabirine, Somali'de nitelikli eğitimin gelişmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu merkezin, Somali'de uluslararası standartlarda eğitim alan öğrencilerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine imkan tanıyacağını kaydeden Ali, yeni sınav merkezinin ülkedeki öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Ali, "IGCSE ve A-Level programları daha önce Somali'de uygulanmıyordu. Öğrenciler bu sınavlara girmek için komşu ülkelere gitmek zorunda kalıyordu. Artık buna gerek kalmadı. Maarif Okulları olarak bu imkanı Somali'ye getirdik. Bu gelişme, öğrencilerimizin dünyanın önde gelen üniversitelerine erişimini kolaylaştıracak ve Somali eğitim sistemi için tarihi bir adım olacaktır." dedi.

Oxford Uluslararası Müfredatı kapsamında ilkokul ve ortaokul kademelerinden mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de faaliyet gösterdiği okullarda uluslararası standartlarda eğitim sunarak, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.