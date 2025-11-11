Haberler

Türkiye Maarif Vakfı Somali'de Mezuniyet Töreni ve Sınav Merkezi Açılışı Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı'nın Somali Temsilciliği, ilkokul ve ortaokul kademesinden mezun olan öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenledi. Törende, ülkenin ilk IGCSE ve A-Level sınav merkezinin açılışı yapıldı. TMV Okulları, Somali'deki eğitim sistemine uluslararası standartlarda katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Somali Temsilciliği, Oxford Uluslararası Müfredatı kapsamında ilkokul ve ortaokul kademelerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi, ülkenin ilk IGCSE ve A-Level sınav merkezinin açılışını yaptı.

Başkent Mogadişu'daki TMV Okulları KM4 Kampüsü'nde düzenlenen törene, devlet yetkilileri, eğitim kurumlarının temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

TMV Okulları Dış İlişkiler Koordinatörü Mahmud Muhammed Şeyh Ali, AA muhabirine, Somali'de nitelikli eğitimin gelişmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu merkezin, Somali'de uluslararası standartlarda eğitim alan öğrencilerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine imkan tanıyacağını kaydeden Ali, yeni sınav merkezinin ülkedeki öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Ali, "IGCSE ve A-Level programları daha önce Somali'de uygulanmıyordu. Öğrenciler bu sınavlara girmek için komşu ülkelere gitmek zorunda kalıyordu. Artık buna gerek kalmadı. Maarif Okulları olarak bu imkanı Somali'ye getirdik. Bu gelişme, öğrencilerimizin dünyanın önde gelen üniversitelerine erişimini kolaylaştıracak ve Somali eğitim sistemi için tarihi bir adım olacaktır." dedi.

Oxford Uluslararası Müfredatı kapsamında ilkokul ve ortaokul kademelerinden mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de faaliyet gösterdiği okullarda uluslararası standartlarda eğitim sunarak, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.