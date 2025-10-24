Türkiye Maarif Vakfı'nın Tiran'da Yeni Akademik Yıl Açılışı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiran New York Üniversitesi'nde (UNYT) yeni akademik yılı açılış töreni yapıldı.

UNYT'nin başkent Tiran'daki kampüsünde düzenlenen törene ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk eğitim sisteminin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, UNYT'nin Arnavutluk yükseköğretim sisteminde iyi bir yer edindiğini söyledi.

Atay, Türkiye'nin Arnavutluk'taki öğrencilerin ülkelerinde kalmalarına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonunda muhteşem ilerleme kaydettiğini belirten Atay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar çok motive olmuş durumda. Türkiye olarak, kurumlarımızla, siyasi liderlerimizle, ekonomi dünyamızla, buradaki yatırımcılarımızla ve eğitim sektörümüzle bu tablonun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Maarif Vakfı okullarımız, elbette yıllar içinde Arnavut yetkililerin yardımıyla, onların kolaylaştırıcılığıyla açıldı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen hafta Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Atay, her zaman Arnavut kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi.

Eski Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı ve milletvekili Evis Kushi de ülkesinin ulusal eğitim politikası, modern, dijital, kapsayıcı ve küresel olarak bağlantılı bir eğitim sistemi inşa ettiğini belirtti.

Arnavutluk'taki üniversitelerin sadece yabancı öğrencilere değil, aynı zamanda yönetim, öğretim ve bilimsel araştırmanın en iyi örneklerine de açık olması gerektiğine dikkati çeken Kushi, şöyle konuştu:

"İşte bu yüzden ulusal vizyonumuz nettir: Uluslararasılaşma. Yükseköğretimin uluslararasılaşması bir lüks değil, bir zorunluluktur. Tiran'daki New York Üniversitesi bu vizyonun açık bir örneğidir. Uluslararası standartlar, küresel ortaklıklar ve akademik mükemmelliğe olan bağlılık sayesinde bu kurum, Arnavutluk'ta yüksek kaliteli eğitimin gelişebileceğini kanıtlıyor."

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de üniversitenin misyonunun öğrencileri iş piyasasına hazırlamaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Üniversite olarak öğrencilerimizi anlamlı kariyerlere hazırlıyoruz. Onları yurttaşlık, bilgelik ve ahlaki cesaret konularında eğitiyoruz." dedi.

Arnavutluk'ta yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 akademik yılı 6 Ekim'de başladı.