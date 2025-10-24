Haberler

Türkiye Maarif Vakfı'nın Tiran'da Yeni Akademik Yıl Açılışı

Türkiye Maarif Vakfı'nın Tiran'da Yeni Akademik Yıl Açılışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı, Tiran'daki New York Üniversitesi'nde yeni akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Törende Türkiye'nin ve Arnavutluk'un eğitim alanındaki iş birliği vurgulandı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiran New York Üniversitesi'nde (UNYT) yeni akademik yılı açılış töreni yapıldı.

UNYT'nin başkent Tiran'daki kampüsünde düzenlenen törene ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk eğitim sisteminin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, UNYT'nin Arnavutluk yükseköğretim sisteminde iyi bir yer edindiğini söyledi.

Atay, Türkiye'nin Arnavutluk'taki öğrencilerin ülkelerinde kalmalarına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonunda muhteşem ilerleme kaydettiğini belirten Atay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar çok motive olmuş durumda. Türkiye olarak, kurumlarımızla, siyasi liderlerimizle, ekonomi dünyamızla, buradaki yatırımcılarımızla ve eğitim sektörümüzle bu tablonun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Maarif Vakfı okullarımız, elbette yıllar içinde Arnavut yetkililerin yardımıyla, onların kolaylaştırıcılığıyla açıldı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen hafta Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Atay, her zaman Arnavut kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi.

Eski Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı ve milletvekili Evis Kushi de ülkesinin ulusal eğitim politikası, modern, dijital, kapsayıcı ve küresel olarak bağlantılı bir eğitim sistemi inşa ettiğini belirtti.

Arnavutluk'taki üniversitelerin sadece yabancı öğrencilere değil, aynı zamanda yönetim, öğretim ve bilimsel araştırmanın en iyi örneklerine de açık olması gerektiğine dikkati çeken Kushi, şöyle konuştu:

"İşte bu yüzden ulusal vizyonumuz nettir: Uluslararasılaşma. Yükseköğretimin uluslararasılaşması bir lüks değil, bir zorunluluktur. Tiran'daki New York Üniversitesi bu vizyonun açık bir örneğidir. Uluslararası standartlar, küresel ortaklıklar ve akademik mükemmelliğe olan bağlılık sayesinde bu kurum, Arnavutluk'ta yüksek kaliteli eğitimin gelişebileceğini kanıtlıyor."

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de üniversitenin misyonunun öğrencileri iş piyasasına hazırlamaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Üniversite olarak öğrencilerimizi anlamlı kariyerlere hazırlıyoruz. Onları yurttaşlık, bilgelik ve ahlaki cesaret konularında eğitiyoruz." dedi.

Arnavutluk'ta yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 akademik yılı 6 Ekim'de başladı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.