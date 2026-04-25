Türkiye Maarif Vakfı, Fildişi Sahili'nde Afrika Eğitim Teknolojileri Çalıştayı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Fildişi Sahili'nde Afrika kıtasının farklı ülkelerinde görev yapan bilişim teknolojileri ve robotik kodlama öğretmenlerine yönelik Afrika Eğitim Teknolojileri Çalıştayı gerçekleştirdi.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahili'nde Abidjan kentindeki Science Fest Africa organizasyonunun hemen ardından düzenlenen çalıştaya, 27 farklı ülkeden öğretmen katıldı.

Çalıştay, Science Fest Africa sürecinde elde edilen deneyimlerin sahaya aktarılmasını amaçlayan stratejik bir eğitim faaliyeti olarak planlandı.

Program, öğretmenlerin algoritmik düşünme, fiziksel programlama, problem çözme ve sınıf içi uygulama becerilerini geliştirmeye odaklanan yoğun ve uygulamalı içeriklerle yürütüldü.

Çalıştay kapsamında algoritma mantığının temellerinden blok tabanlı kodlama ve oyunlaştırma uygulamalarına, dijital tasarım süreçlerinden fiziksel programlama atölyelerine kadar geniş kapsamlı eğitimler verildi.

Katılımcılar, sensörler ve devre elemanlarıyla etkileşimli projeler geliştirirken, dijital değerlendirme araçlarının sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanımına ilişkin uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirdi.

Programa, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Arkan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Türkben ve Halime Kökce katıldı.

Protokol üyeleri, atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek öğretmenlerle bir araya geldi.

Büyükelçi Barım, çalıştayın ardından yaptığı değerlendirmede, Science Fest Africa sonrasında gerçekleştirilen bu tür eğitim faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, öğretmenlere çalışmalarında başarı diledi.

TMV Başkanı Özdil ise organizasyonun güçlü bir eğitim boyutu taşıdığını belirterek, bu girişimin akademik ve pedagojik standartların yükseltilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Türkben de festivalin ardından başlatılan eğitim çalışmalarının çevrim içi ve yerinde uygulamalarla devam edeceğini, böylece bir sonraki festivalin hazırlık sürecinin de şimdiden başlatıldığını kaydetti.

Öğretim Programları ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Koordinatörü Yusuf Sert ise bu eğitim sürecinin geleceğe dönük bir planlamanın parçası olduğunu belirterek, Afrika'da ses getirecek projeler üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Program sonunda katılımcı öğretmenlerin, teknik becerilerinin yanı sıra festivalden elde edilen kazanımları kendi eğitim ortamlarına entegre edebilecek pedagojik yetkinlikler de kazandığı vurgulandı.

TMV yetkilileri, benzer eğitim çalıştaylarının gelecek dönemde farklı ülkelerde de sürdürüleceğini bildirdi.