Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", Emin Sansar'ın "Kutlamalar", Khames Alrefi'nin "Tarihin Şahidi" fotoğraflarını, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını seçen Özdil, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğraflarını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarını oyladı.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Özdil, " Gazze : Açlık" kategorisinde ise tercihini Moiz Salhi'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen karesinden yana kullandı.

"Birinden birini seçmek elbette zor"

Özdil, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun yıllardır AA'nın fotoğraf alanındaki çalışmalarını büyük takdirle takip ettiğini söyledi.

Bu yıl oylamada Gazze'ye ilişkin fotoğrafların öne çıktığını, buna yönelik özel bir kategori de açıldığını belirten Özdil, bundan dolayı AA'ya teşekkürlerini ileterek, "Gazze ile ilgili fotoğraflara bakmak çok rahat değil. İnsanı rahatsız eden bir tarafı var bu fotoğraflara bakmanın ama bu rahatsızlık da insanda bir taraftan utanç duygusunu da uyandırıyor. Çünkü bizim bakmaktan rahatsız olduğumuz manzaraları oradaki kardeşlerimiz günlük hayatta sürekli yaşıyorlar. İnşallah bu meselenin de insan onuruna uygun bir şekilde çözülmesini, oradaki kardeşlerimizin özgürlüklerine, memleketlerine kavuşmalarını hevesle bekliyoruz." dedi.

Fotoğrafların her birinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özdil, "Dolayısıyla birinden birini seçmek elbette zor. Ama herkes gibi baktığınızda sizi bir tarafından yakalayan kareleri elimden geldiğince seçmeye çalıştım." diye konuştu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.