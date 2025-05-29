Türkiye, Lübnan Ordusuna Askeri Yardımda Bulundu

Türkiye, Lübnan Ordusuna Askeri Yardımda Bulundu
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Lübnan ordusu, Türkiye'nin hibe ettiği askeri teçhizat ve hava ekipmanlarını Beyrut Limanı'nda düzenlenen törenle teslim aldı. Törende Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi de yer aldı.

Lübnan ordusunun, Türkiye'nin hibe ettiği askeri teçhizat ve hava ekipmanlarından oluşan yardımları teslim aldığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hibe ettiği hava ekipmanları, askeri teçhizat ve tıbbi malzemelerin, Beyrut Limanı'nda düzenlenen törenle teslim alındığı belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Askeri Ataşesi Yarbay Erdinç Durmaz'ın yanı sıra Lübnan ordusundan Tuğgeneral İmad Hurayş ve çok sayıda subay katıldı.

Tuğgeneral Hurayş, teslim törenindeki konuşmasında, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel adına Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin bu zorlu süreçte Lübnan'ın yanında durarak orduya sağladığı desteklerle benimsediği rolün önemine vurgu yapan Hurayş, Büyükelçi Lütem'e plaket takdim etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Lütem, Lübnan'a hibe ettiğimiz teknik teçhizat, ilaç ve tıbbi malzemeden müteşekkil askeri yardım malzemelerini Beyrut Limanı'nda bugün düzenlenen törenle Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim etti."

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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