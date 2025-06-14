Türkiye Kuş Konferansı İzmir'de Başladı

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İzmir'de düzenlenen 22. Türkiye Kuş Konferansı'nda, sulak alanların korunması ve su kaynaklarının etkin kullanımı üzerine konuşuldu. Doğa Derneği Genel Koordinatörü Galip Ener, dünya genelinde sulak alanların kaybına ve tatlı su türlerinin azalmasına dikkat çekti.

İzmir'de, Doğa Derneği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ortaklığında düzenlenen 22. Türkiye Kuş Konferansı başladı.

"Kuruyan Göller ve Tatlı Su Ekosistemleri" temalı etkinliğin İzmir Sanat Merkezi'ndeki açılışında konuşan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Galip Ener, sulak alanların, ormanlardan üç kat daha hızlı yok olduğunu söyledi.

Son 50 yılda dünya genelinde sulak alanların yüzde 35'inden fazlasının kaybedildiğini belirten Ener, Akdeniz Havzası'nda bu oranın yüzde 50'yi aştığını, aynı dönemde tatlı su türlerinin popülasyonlarının da yüzde 83 oranında azaldığını ifade etti.

Ener, uzmanların çalışmasıyla bu oranları tersine çevirmenin mümkün olduğunu vurgulayarak bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba da dünyada tarım sektörünün su kullanımının son 100 yılda 6 kat arttığını söyleyerek, suyun en çok kullanıldığı ikinci sektörün, endüstri olduğunu belirtti.

Dünyadaki su miktarının nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini anlatan Baba, "Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Suya ihtiyaç gittikçe artmakta. Elde edilen son verilerle baktığınızda 3,5 milyar insan yani yaklaşık olarak nüfusun yüzde 43'ü kaliteli suya erişemiyor." diye konuştu.

Kuş gözlemcileri, akademisyenler, doğa koruma uzmanları ve doğaseverlerin bir araya geldiği etkinliğin ilk günündeki sunumlarda sulak alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve doğayla uyumlu politikaların önemi ele alındı.

Etkinlik yarın Gediz Deltası'nda saha gezisi ve kuş gözlem etkinliğiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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