Tkp: "Nato Zirvesine Giden Süreçte Emperyalizmle Mücadele Partinin Merkezi Gündemlerinden Biri Olmaya Devam Edecek"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada, dün toplanan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite toplantısında temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine giden süreçte emperyalizmle mücadelenin partinin merkezi gündemlerinden biri olmaya devam etmesinin değerlendirildiği bildirildi.

Türkiye Komünist Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite toplantısında, dünya ve ülke siyasetindeki gelişmeler gündeme geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumda son dönemde yeniden yükselen NATO karşıtlığı, TKP'nin geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirdiği protestoların yansımalarıyla birlikte ele alındı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine giden süreçte emperyalizmle mücadelenin partinin merkezi gündemlerinden biri olmaya devam etmesi değerlendirildi."

Küba ile dayanışma konusunda atılacak adımlar da toplantı gündemleri arasındaydı. TKP'nin 19 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştireceği, Küba Komünist Partisi'nden yetkililerin de konuşmacı olarak yer alacağı Küba ile dayanışma etkinliğinin programı gözden geçirildi. Küba'daki belirli hastanelere medikal ekipman gönderilmesini kapsayan dayanışma organizasyonunun son hazırlıkları ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin başlatacağını ilan ettiği güneş panelleri kampanyasına katkı konulması için çalışmalar detaylandırıldı.

Toplantıda 1 Mayıs programı ve hazırlıkları ayrıntılı bir biçimde ele alındı. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın işçi sınıfının enerjisini ve umudu artıracak bir içerik ve biçimle örgütlenmesinin önemi ve yolları tartışıldı. TKP'nin 1 Mayıs programının hafta başında kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı."

Kaynak: ANKA