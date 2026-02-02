Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Ankara'da Başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in eş başkanlığında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmeye başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel