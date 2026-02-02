Haberler

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Ankara'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in eş başkanlığında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmeye başlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı Ankara'da başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest