Türkiye, Katar ve Mısır Gazze Ateşkesinin İkinci Aşamasını Görüşüyor

Türkiye, Katar ve Mısır'dan heyetler, Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere Kahire'de bir araya geldi.Mısır medyası, Mısır, Türkiye ve Katar heyetlerinin Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de bir araya geldiğini yazdı. Üç ülke, ABD ile birlikte 10 Ekim'de Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına hem aracılık etmiş hem de garantör olmuşlardı.

Mısır istihbaratıyla bağlantıları bulunan Al-Qahera haber sitesinin aktardığına göre, görüşmeye Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Toplantıda ev sahibi Mısır'ı istihbarat şefi Hasan Mahmud Reşad temsil ederken Katar adına Başbakan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Kahire'de bulundu.

Haberde tarafların, "ateşkesin ikinci aşamasının başarıyla uygulanması için ABD ile çalışmayı ele aldıkları" belirtildi.

Heyetin toplantısı, üst düzey Hamas yetkililerinin Kahire'de Mısır istihbaratı ile gerçekleştirdiği buluşmanın iki gün sonrasına denk geldi. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan bir Hamas yetkilisi, o toplantıda, İsrail'in "ateşkes anlaşmasını sürekli olarak ihlal etmesinin" görüşüleceğini dile getirmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 300'den fazla Filistinlinin öldüğü belirtiliyor. İsrail ve Hamas ihlaller nedeniyle karşılıklı olarak birbirlerini suçluyor.

Reuters'a bilgi veren isimsiz bir Türk kaynak, toplantıda ateşkes ihlallerini önlemek için Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile iş birliğini güçlendirmenin de ele alındığını aktardı.

ABD ve müttefikleri tarafından İsrail'in güneyinde kurulan CMCC, ateşkesi izlemekle görevli. Almanya da yaklaşık 200 askerin görev yapması planlanan bu merkeze iki kurmay subay ve bir tuğgeneral göndereceğini açıklamış; Alman askerlerin üniformalı ancak silahsız görev yapacakları belirtilmişti.

Gazze'de sıra Hamas'ın silahsızlandırılmasında

İbrahim Kalın'ın da yer aldığı heyetin gündemindeki "ikinci aşama", Hamas'ın silahsızlandırılmasını, bir geçiş otoritesi kurulmasını ve Gazze Şeridi'ne yabancı askerlerden oluşan uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmasını içeriyor.

Temmuz sonunda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan dahil 17 ülke, Hamas'a silah bırakma ve Gazze'de iktidardan çekilme çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçen hafta Gazze'ye bir Uluslararası İstikrar Gücü gönderilmesini onaylamış, Beyaz Saray bu plana Türkiye ve Arap ülkelerinin de destek verdiğini açıklamıştı. Türkiye'nin de Gazze'deki misyona asker gönderebilecek ülkeler arasında olduğu yorumları yapılsa da bu konuda alınmış bir karar bulunmuyor. İsrail'in böylesi bir girişimden rahatsız olacağı değerlendiriliyor.