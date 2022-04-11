Türkiye Kaşıkçı Dosyasını Suudi Arabistan'a Gönderdi
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sekizinci duruşmasında mahkeme, dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdi.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sekizinci duruşmasında mahkeme, dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdi. Karar sonrası Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve dava avukatlarından Gökmen Başpınar gazetecilere açıklamalarda bulundu
bulunan
DailyMotion.com / Güncel