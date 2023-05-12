Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Menendez hakkındaki yolsuzluk soruştuması genişliyor

ABD'de Federal Tahkikat Jürisi, New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını genişleterek birçok üst düzey ismi ifadeye çağırdı.

ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile bilinen Menendez ve eşi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması genişliyor.

ABD medyasına konuşan kaynaklar Kuzey Bergen Belediye Başkanı Nicolas Socco başta olmak üzere birçok üst düzey siyasi ve yetkilinin ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Federal Savcı Damian Williams'ın ofisiyle Socco ve Menendez'in ofisleri soruşturmanın genişletilmesi ile ilgili soruları yanıtlamadı.

Menendez ve eşi, IS EG Halal adında bir helal et şirketinden bir ihale karşılığında nakit para ve hediyeler almakla suçlanıyor.

2019'da birçok şirketin kontratları aniden iptal edilirken, IS EG'in dünya çapında helal et sertifikası almak üzere Mısır ile özel bir sözleşme yapması şüphe uyandırmıştı.

Konuya ilişkin bilgi sahibi birçok kaynak ayrıca ABD Tarım Bakanlığının da New Jersey merkezli ve çok az deneyimi olan firmanın sözleşmeyi alması konusunda kaygılarını ilgili mercilere ilettiğini ifade ediyor.

İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla IS EG'nin sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Menendez geçtiğimiz ay avukatlık masraflarını karşılamak üzere bir yardım kampanyası başlatmıştı.

ABD'li senatör 2015'te de Floridalı bir göz doktorundan, başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere yüzbinlerce dolara ulaşan hediyeler kabul etmekten dolayı suçlanmıştı.