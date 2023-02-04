Türkiye kara teslim! Şanlıurfa - Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı, hayat olumsuz etkiliyor. Doğuda çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken son olarak yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa - Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

ULAŞIMA KAPANDI

Şanlıurfa ve daha birçok kent kar yağışına teslim olurken yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa - Diyarbakır yolu trafiğe kapandı.

BİRÇOK YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan Elazığ, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl'de kar nedeniyle 430 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

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