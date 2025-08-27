Türkiye Kamu-Sen'den 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürecine ilişkin, "Konfederasyonumuz kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin güvencesi olarak bütün sorunlarının çözülmesi için yapılması gereken ne varsa yapacak, atılacak hiçbir adımdan, verilecek hiçbir mücadeleden geri durmayacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın idealinden asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, kuruldukları günden bugüne kamu çalışanlarının ve emeklilerinin haklarının korunup geliştirilmesi, müktesebatına yeni haklar eklenmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Toplu sözleşme görüşmelerine 4 milyon memur, 2,5 milyon emekli, aileleriyle 25 milyon vatandaşın omuzlarına yüklediği sorumluluğun bilinciyle katıldıklarını kaydeden Kahveci, kurumlardan beklentilerini aktardıklarını ifade etti.

Yetkili konfederasyonun pazarlık masasındaki tutumunun, toplu sözleşme görüşmelerinin ilk aşaması olan pazarlık sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu savunan Kahveci, "Pazarlıkların uzlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru hakkı yalnızca imza yetkisine sahip olan yetkili konfederasyon ve kamu-işveren tarafına aittir. Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen'in Kurul'un toplanması ya da toplanmamasına yönelik herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerinin hakları için bütün platformların en etkin biçimde kullanılmasından yana olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin güvencesi olarak bütün sorunlarının çözülmesi için yapılması gereken ne varsa yapacak, atılacak hiçbir adımdan, verilecek hiçbir mücadeleden geri durmayacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın idealinden asla vazgeçmeyecektir."