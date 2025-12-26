Haberler

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail'in Somaliland Açıklamasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanımasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Keçeli, bu adımı hukuk dışı olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Keçeli, söz konusu adımın Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı politikalarının yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir. Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali'nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

