7'nci Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı İspanya'da düzenlendi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 7'nci Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın İspanya'da düzenlendiğini ve toplantıda deniz kuvvetleri işbirliğine yönelik görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"7'nci Türkiye- İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı, İspanya'da icra edildi. İspanya Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı Koramiral Gonzalo Sanz Alisedo ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında, Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığındaki heyetimiz; Madrid Büyükelçiliğimizi, El Pardo Hidrodinamik Deneyim Merkezi'ni, El Yapımı Patlayıcılara Karşı Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ni ve Deniz Askeri Arşiv Müzesi'ni ziyaret etti."

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
500

