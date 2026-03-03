Haberler

Türkiye İşçi Partisi: Polyak Maden İşçilerine Yönelik Gözaltılar Derhal Son Bulmalı

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi, gözaltına alınan Polyak maden işçileri ve sendika yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Partiden yapılan açıklamada, söz konusu gözaltıların Saray Rejimi'ne atfedilen bir saldırı olduğu öne sürüldü.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, gözaltına alınan Polyak maden işçileri ile Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Partiden yapılan açıklamda, "Direnişteki Polyak maden işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile beraberindeki sendika yöneticileri jandarma saldırısıyla gözaltına alındı. Emeğe ve emekçiye dönük düşmanca saldırılar tesadüf değil, Saray Rejimi'nin karakteridir! Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.

Kaynak: ANKA
