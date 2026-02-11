Erkan Baş: Akın Gürlek, Etrafında 'Bodyguard'larla Tarafsız Bir Bakanlık Yapacağına Dair 'Ant İçiyor'
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'deki olaylara ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Baş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Akın Gürlek'in tarafsız bir bakanlık ant içmesini ve yaşananları eleştirdi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis tarihinde kapkara bir gün daha. Geçmişini tüm ülkenin yakından bildiği Bekir Bozdağ'ın (yine!) yönettiği bir oturumda, yürüttüğü siyasi yargı operasyonlarının mükafatını almak üzere kürsüye gelen Akın Gürlek, etrafında 'bodyguard'larla tarafsız bir bakanlık yapacağına dair 'ant içiyor'. Bu ülke AKP gibi rezilliği ömründe görmedi!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel