Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatil ve Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini sanat dolu etkinliklerle konuk ediyor. Müze, çeşitli sergiler, çocuk atölyeleri ve rehberli turlar sunarak, bayram sonuna kadar ücretsiz ziyaret imkanı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatili ve Ramazan Bayramı'nı sanatla iç içe geçirmek isteyen sanatseverleri konuk edecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergileri keşfetmek, çocuk atölyeleri ve rehberli turlara katılmak isteyen ziyaretçiler, bayram sonuna kadar İstanbul'daki müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Mekanın 4 ve 5. katlarında yer alan "Türk Resmini İzlemek" başlıklı kalıcı sergi, Türk resminin evrimini kronolojik ve tematik olarak sunarken, 2 ve 3. katlarda bulunan "Yan Yana" isimli süreli sergi ise Melahat-Eşref Üren'in ve Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor.

Ayrıca her ay Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan bir eserin müzede sergilendiği "Ayın Misafiri" bölümünde, şubat ayında vefat eden ressam Prof. Kemal İskender'in "Mavi Güvercinler" adlı eseri sanatseverleri bekliyor.

Müzenin ücretsiz çocuk atölyeleri ara tatilde "Köklerden Gökyüzüne", "Müziğin Renkleri" ve "Renkli Şehir Haritaları" gibi eğlenceli seçenekler sunuyor.

Çocuklar atölyelerde üretkenliklerini konuştururken, aileler de ücretsiz rehberli turlara katılarak müzenin sanat atmosferini deneyimleme şansı edinecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
