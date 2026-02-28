Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Türkiye'den İran'daki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu. Büyükelçilik, vatandaşların güvenli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan uzak durmalarını ve acil durumlardan başka seyahat etmelerini ertelemeleri önerisinde bulundu.

(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, "İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran kara sınır kapıları (Esendere, Kapıköy, Gürbulak) açık olup, vatandaşlarımızın karayoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür" ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırı düzenledi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşları ilişkin güvenlik uyarısında bulundu ve acil durumlar için iletişim bilgilerini paylaştı. Büyükelçiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Son gelişmeler bağlamında İran'daki güvenlik durumu hassasiyet arzetmektedir. Bu itibarla, İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran kara sınır kapıları (Esendere, Kapıköy, Gürbulak) açık olup, vatandaşlarımızın karayoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür."

Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, Bakanlığımız ile İran'daki temsilciliklerimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır. Acil durumlar için İran'daki temsilciliklerimizin aşağıdaki acil durum hattı numaralarına veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+90 312 292 29 29) ulaşılması mümkündür.

Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ( embassy.tehran@mfa.gov.tr )

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ( consulate.tebriz@mfa.gov.tr )

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ( consulate.urmia@mfa.gov.tr )

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ( consulate.mashhad@mfa.gov.tr )"

Kaynak: ANKA
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı