Türkiye ile Vatikan Arasındaki Siyasi İstişareler Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye ile Vatikan arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Vatikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Daniel Pacho'nun eşbaşkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay, Ankara'da Vatikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Pacho ile Türkiye-Vatikan siyasi istişarelerine eşbaşkanlık yaptı.

İstişarelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.