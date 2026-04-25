Haberler

Türkiye ile Suriye'nin ortak operasyonunda 236 kilogram marihuana ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güneydoğu Asya'dan yola çıkan ve son durağının Lazkiye Limanı olduğu belirlenen gemiye, MİT'in istihbaratı sonucu, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimleri tarafından operasyon düzenlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimlerinin bir gemiye düzenlediği operasyonda, 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin, önce Mısır'ın İskenderiye şehrine, sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığı istihbaratını elde etti. Geminin son durağının ise Suriye'nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.

MİT'in, Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucu, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimi tarafından 16 Nisan'da yapılan uygulama neticesi, gemideki konteynere zulalanmış halde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

