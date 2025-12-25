Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında işbirliği yapıldı

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, anlaşma 18 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Ankara'da, 22 Aralık'ta Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından Üsküp'te imzalandı.

Dil, kültür, insan kaynağı, burs, denklik ve eğitim kurumları alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir düzenlemeler içeren anlaşma ile Türkiye'nin, Balkanlar'daki eğitim diplomasisi kapasitesini ve kurumsal varlığını güçlendiren önemli kazanımlar elde etmesi hedefleniyor.

Anlaşma sayesinde Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'da eğitim kurumu açabilmesine imkan tanındı, Osmanlı'dan kalan sembolik bir yapının Kuzey Makedonya'da "Türk Okulu" olarak açılması hususunda hukuki zemin oluşturuldu.

Söz konusu eğitim kurumunda yetkili makamların onayına bağlı olarak Türk müfredatı veya uluslararası öğretim programları uygulanabilecek. Ayrıca, Kuzey Makedonya'da Makedonca veya Arnavutça eğitim veren ilk ve ortaöğretim kurumlarında "Türk dili ve kültürü" seçmeli ders olarak okutulabilecek.

Anlaşma ile Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'de e-Devlet sistemi üzerinden alınan eğitim belgelerini diplomatik doğrulama sonrasında tanımasının da önü açıldı.

Bununla birlikte, yükseköğretim düzeyinde de somut işbirliği adımlarını kapsayan anlaşmada, Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarına erişimini güvence altına alan, Kuzey Makedonya tarafından Türk öğrencilere MEB ile işbirliği içinde burs sağlanmasını destekleyen hükümler yer alıyor.

Mezun derneklerinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemelerle, Türkiye merkezli mezun ağlarının Balkanlar'da güçlendirilmesine olanak tanındı. Bu hükümler aracılığıyla Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'daki öğrenci yönlendirme-izleme kapasitesi artarken sürdürülebilir işbirliği ağı oluşturulması hedeflendi.

Anlaşma kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu aracılığıyla, iki ülke arasında eğitim alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak.

Anlaşmayla, 1994 ve 2012 tarihli eğitim protokolleri yürürlükten kaldırılarak Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki eğitim ilişkileri tek, güncel ve kapsamlı bir hukuki çerçevede bir araya getirildi.