Türkiye ile Fas arasında yükseköğretim alanında görüşme

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Fas 5. Muhammed Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemaleddin El- Hani ile iki ülke arasında yükseköğretim alanında görüş alışverişinde bulundu.

YEE Başkanı Ateş, Fas ziyareti kapsamında başkent Rabat'taki YEE Türk Kültür Merkezi ile merkezin bünyesinde bulunduğu 5. Muhammed Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret etti.

Ateş, fakülte dekanı Hani ile üniversite bünyesinde Türkoloji bölümünün açılması konusunu görüştü.

Görüşme sonrası AA muhabirine açıklama yapan Ateş, "YEE olarak Fas ziyaretimizin temel amacı çerçevesinde kendi enstitümüzü geliştirmeyi ve üniversite bünyesinde Türkoloji bölümünün açılmasının imkanlarını görüştük." dedi.

Ateş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile birlikte Fas'ın Kazablanka kentinde düzenleyecekleri programa işaret ederek, "Diğer taraftan da RTÜK ile birlikte düzenli olarak yaptığımız 'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı' programımızı da yarın Kazablanka'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fas'ta Türkçe ve Türkiye'ye çok ciddi bir ilginin olduğunu belirten Ateş, "Türkiye ve Türkçe eğitimine ciddi bir talep var. Sadece burada değil, diğer üniversiteler bünyesinde de Türkçe bölümü veya en azından Türkçe kursları açma konusunda görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Ateş, Fas ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için Türkçe öğretiminin önemli bir zemin oluşturduğuna vurgu yaparak, "Kültürel olarak da Faslılar Türkiye'ye çok ilgi duyuyor. Bu ziyaret kapsamında Türkçe eğitimi için daha çok Türkçe öğretmeni göndereceğiz Fas'a. Böylece üniversite bünyesinde de Türkçe bölümünün açılmasının zeminini oluşturmuş olduk." şeklinde konuştu.

YEE'nin Rabat'taki Türk Kültür Merkezi'nin müstakil bir şekilde faaliyet göstermesi konusuna da değinen Ateş, "O konularda da görüşüyoruz. Henüz daha erken, ancak Fas tarafı da Türkiye tarafı da karşılıklı kültür merkezlerinin açılması konusunda hemfikirler. Fakat bunun için öncelikle iki ülke arasında bir kültür anlaşması/mutabakatı gerekiyor. Bunun akabinde de olacak diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

RTÜK ile YEE tarafından daha önce Avrupa'nın birçok ülkesinde düzenlenen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" yarın Fas'ta düzenlenecek.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle RTÜK ile YEE ortaklığında daha önce Brüksel, Budapeşte, Bükreş ve Viyana olmak üzere dört farklı kentte yapılan çalıştayın beşinci adresi ise, Fas'ın en büyük kenti Kazablanka olacak.