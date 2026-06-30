Bakan Yardımcısı Bozay, Hollanda Dışişleri Arabuluculuk Genel Müdürü Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İstikrar, İnsani İşler ve Arabuluculuk Genel Müdürü Nathalie Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.

Bakanlık, NSosyal medya hesabından kabule ilişkin paylaşım yaptı.

Bozay, ilk kez düzenlenen Türkiye-Hollanda Arabuluculuk İstişareleri kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.