Bakan Yardımcısı Bozay, Hollanda Dışişleri Arabuluculuk Genel Müdürü Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Nathalie Olijslager-Jaarsma’yı Ankara’da kabul etti. Görüşme, ilk kez düzenlenen Türkiye-Hollanda Arabuluculuk İstişareleri kapsamında gerçekleşti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İstikrar, İnsani İşler ve Arabuluculuk Genel Müdürü Nathalie Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.
Bakanlık, NSosyal medya hesabından kabule ilişkin paylaşım yaptı.
Bozay, ilk kez düzenlenen Türkiye-Hollanda Arabuluculuk İstişareleri kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz