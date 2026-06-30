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Bakan Yardımcısı Bozay, Hollanda Dışişleri Arabuluculuk Genel Müdürü Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Nathalie Olijslager-Jaarsma’yı Ankara’da kabul etti. Görüşme, ilk kez düzenlenen Türkiye-Hollanda Arabuluculuk İstişareleri kapsamında gerçekleşti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İstikrar, İnsani İşler ve Arabuluculuk Genel Müdürü Nathalie Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.

Bakanlık, NSosyal medya hesabından kabule ilişkin paylaşım yaptı.

Bozay, ilk kez düzenlenen Türkiye-Hollanda Arabuluculuk İstişareleri kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Olijslager-Jaarsma'yı kabul etti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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