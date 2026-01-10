Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun (TGSP) 5. Olağan Genel Kurulunda, yeni dönem yönetim kurulu yapılanmasına ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu'nun görevine devam edeceği belirtildi.

TGSP 5. Olağan Genel Kurulu, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurula, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgraf mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, sadece bölgesinde değil dünya sahnesinde dev adımlarla, kalkınma ve gelişme yolunda kararlılığından ödün vermeyen ilerleyişini sürdüren Türkiye'nin, uzun vadeli ve stratejik politikalarıyla geleceği inşa ettiğini belirtti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşması, standartlarını daha da yükseğe taşıması ve lider ülke konumunu perçinlemesi ancak siz değerli gençlerimizin omuzlarında gerçekleşecektir. Sizler, sadece yarınlarımızın teminatı değil, bugünün de imza sahiplerisiniz. İnanıyorum ki alın terini kutsal bilen, emeğin ve azmin gücüne inanan, mücadeleden asla yılmayan gençler olarak Türkiye'nin geleceğinde en güçlü söz sahibi sizler olacaksınız. Ferasetiniz ve çalışkanlığınız, bizden sonraki nesillere çok daha aydınlık, çok daha güçlü bir Türkiye mirası bırakacaktır. Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun gençlerimizi geleceğe hazırlayan çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Gençliğimizin geleceği adına sergilediğiniz bu hassasiyet için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum."

"Dünyanın artık en iyi işlerini yapan bir nesil Türkiye'den yetişiyor"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 10 yılı aşkın süredir gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya topladıklarını, Türkiye'de gençlik sahasında TGSP'nin bir referans noktası haline geldiğini söyledi.

TGSP'nin bugün yaptığı düzeyde, kalitede ve derinlikte çalışma yapan gençlik alanında muadil başka bir kurumun olmadığını dile getiren Erdoğan, "Gerçekten bu bizim için bir gurur vesilesidir. Çünkü öz yurdunda parya olan insanların, ülkenin en iyi işlerini yapacağına herhalde 20 sene önce kimse inanmazdı. Şimdi bırakın memleketin en iyi işlerini yapmayı, dünyanın artık en iyi işlerini yapan bir nesil Türkiye'den yetişiyor Allah'ın izniyle." dedi.

Kendilerine bu yolu açan önderlere teşekkür eden Erdoğan, "Bize bu yolu açan Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızdan önce gelenler, elbette bir Adnan Menderes olmasaydı, İlim Yayma Cemiyeti kurulmasaydı imam hatipleri destekleyen, Özal, Erbakan Hoca olmasaydı ve bu milletin bir şekilde değerlerini ve bu topraklara olan güçlü bağını tutmaya çalışan o omurga olmasaydı bugün gerçekten bu ülke belki tamamen kimliğini kaybetmiş, kendine yabancılaşmış, yozlaşmış bir toplumun ülkesi veyahut da bir kültürel yozlaşmanın yaşandığı ülke olmaktan ibaret hale gelebilirdi." diye konuştu.

Erdoğan, gençlikle ilgili konuşulan, gençliği çok sıkıntılı bir durumda değerlendiren, gençliği bir fırsat olarak değil bir tehdit olarak gören söylemlerin çok yaygın olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Devamlı topluma karamsarlığı empoze eden bir diskur. Bunun da çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bundan kurtulunması gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Gençler çok kötü durumda, toplum nereye gidiyor, ne olacak geleceğimiz? Bu yeni bir mesele değil yani bin yıl önce de böyleydi. İki bin yıl önce de böyleydi. Bunu Plato'da da, İmam Gazali'de de buluyorsunuz. Onun için bütün gençlik sivil toplum kuruluşlarımızda, gençliğe yönelik çalışma yapan kurullarımızda gençleşmeye sırayla vurgu yapıyoruz. Gençleşmeyi sağlayamadığımız yerde o sorunsaldan kurtulamadığımızı da kabul edelim. Gençleşmeyi sağlayacağız. Gençleri destekleyeceğiz."

Gençlerin tamamına hitap etmenin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz Müslümanca duruş savunuyoruz. Birilerine şirin gözükmenin peşinde de asla olmayacağız. Hem herkese hitap edeceğiz. Hem kendi kimliğimize hitap edeceğiz. Yeniden bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir' yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum. Bizim kurumlarımızın yerel olma lüksü artık yok. Kesinlikle uluslararası olmak zorundayız. En azından Türk dünyasında, mümkünse İslam dünyasında, daha da iyisi bütün dünyada bağlantıları olan, irtibatları olan, mezunları olan vesaire uluslararası kurumlar olmak zorundayız. Çünkü İslam dünyasından bu tür uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çıkacağı en birinci yegane ülke Türkiye. Başka ülkelerden böyle bir şey bekleyemeyiz. Bizim Türkiye'de yaptığımız iyi işlerle bütün İslam dünyasına örnek olma durumumuz şu anda var."

"Unutursak tekrar yaşarız"

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, insanların unutmakla bilindiğine dair atasözüne atıfta bulunarak, 1992 yılında üniversiteyi bitirdiği dönemde, İstanbul Üniversitesi'nde girdiği yüksek lisans sınavını kazandığını, ardından mülakata girdiğini anlattı.

Mülakatta yaşadıklarını aktaran Ünal, bölüm başkanının kendisini, ilahiyat mezunu olduğunu öğrenmesinin ardından mülakattan çıkardığını söyleyerek, "Şikayet edebileceğim hiçbir merci yoktu. Konuşabileceğim hiçbir mecra yoktu. Hani şimdi diyorlar ya yok efendim şöyle, yok efendim böyle, her mecrada oluşturdukları dezenformasyonla, hakikatin yer değiştirmesiyle oluşturdukları dezenformasyonla ama o gün biz bunu yaşadık." dedi.

"12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni"nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında okuduğu şiire değinen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Necip Fazıl Ödülleri töreninde, Necip Fazıl'ın bir şiirini okudu. 'Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir/Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir.' Cumhurbaşkanımız bunu okurken yanımda oturan arkadaş dedi ki 'Biz unutuyoruz. Bir insanın ne anlama geldiğini unutuyoruz. İnanmış, adanmış bir insanın ne anlama geldiğini unutuyoruz. Biz bugün bu noktaya bu adamın verdiği mücadeleyle geldik. Bu adanmışlıkla, bu inanmışlıkla, kavgayla, mücadeleyle geldik. Bunu unutmamalıyız.'. Evet insan hatırlamalı. İnsanın bir hafızası olmalı. Çünkü unutursak tekrar yaşarız. Ben unutursam benim çocuğum 1992'yi tekrar yaşar."

"TGSP, gençliğe 'köksüz bir hız' değil, 'kökten beslenen bir atılım' önerir"

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, bugün, bir yürüyüşü tazelediklerini, ortak aklı büyüttüklerini ve gençliğin istikametini güçlendirdiklerini söyledi.

STK'lerin Türkiye'nin demokratik direnci, ahlaki sigortası, kültürel omurgası olduğunu söyleyen Ustaosmanoğlu, "Zor zamanlarda susmayan, baskı dönemlerinde geri çekilmeyen, hakikat zorlaştığında bedel ödemeyi göze alan yapılardır. TGSP'de bu müktesebata sahip, Türkiye'nin en büyük ve en köklü kurumlarının yer aldığı bir çatı kuruluştur. Bu çatı, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik çalışmalarını aynı ufukta buluşturan büyük bir istişare ve dayanışma iradesidir." dedi.

Ustaosmanoğlu, Gençlik Liderliği Eğitim Programı'yla, yetişen her bir genci mahallesinde, kampüsünde, şehrinde iyiliğin ve üretmenin öncüsü olarak gördüklerini belirterek, "GLEP'i ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Genç Türkiye Forumu'yla gençlerin sorunlarını yine gençlerle konuşmayı önceledik, gençlerimizin meselelerini sahada dinledik, yedi bölgede gençlerimizin sözünü büyüten bir istişare zemini kurduk." diye konuştu.

Gazze'nin, vicdanın sınandığı yer olduğunu vurgulayan Ustaosmanoğlu, şunları söyledi:

"Buradan açıkça ifade ediyoruz, bu gençlik, mazlumun yanında saf tutmaya, zalimin karşısında set olmaya, adaletin tarafında yürümeye, merhameti ve dayanışmayı büyütmeye devam edecek. TGSP, farklı kurumları aynı hedefte buluşturan bir kardeşlik zemini oluşturdu. Kutuplaşmayı azaltan, muhataplık kültürünü büyüten, sahici diyalogu güçlendiren bir dil inşa etti. Biz birbirimizi dinleyerek büyüyeceğiz. Bu ülkenin gençliği, ayrıştırma diliyle yorulmayacak, birleştiren diliyle yükselecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefi, gençliğin omuzlarında yükselecektir."

"Bu gençlik Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'de çok farklı bir noktaya geldi"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş ise aynı istikamete, hep birlikte aynı hedeflerle, ideallerle yürüyen bir gençliğin parçaları olduklarını dile getirdi.

Bu gençliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de çok farklı bir noktaya geldiğini kaydeden İbiş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ülkemizdeki gençler için, gençlerin geleceği için çok fazla hizmetlerde bulundu. Bugün burada sayamayacağımız icraatlarda bulundu. Ama gençler öyle bir şey kazandırdı ki, öyle kıymetli bir şey yaptı ki hepsinden daha kıymetli. Siyasette, toplumda, mahallede, sivil toplumda gençlerin artık bir birey olarak kendi düşünceleriyle beraber bir irade ortaya koymalarını kazandırdı. Hamdolsun bu özgüvenli gençlikle birlikte bu Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye çalışan sadece bugünün, yarının gençleri olarak değil, yarınların Türkiye'sini bugünlerden kurgulayan, bugünlerden verdiği emeklerle inşa etmeye çalışan bir gençlik olarak hep birlikte yolumuza devam ediyoruz."

Programda, yeni dönem yönetim kurulu yapılanmasına ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu'nun görevine devam edeceği belirtildi.

Genel Kurulda, Divan Kurulunun oluşturulmasının ardından 5. dönem mutabakat metinleri okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Program sonunda, 2024-2026 döneminde TGSP çatısı altında görev yapan yönetim kurulu üyelerine hediye takdimi gerçekleştirildi.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin ilan edilmesinin ardından, fotoğraf çekimiyle genel kurul sona erdi.