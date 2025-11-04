Türkiye, Gazzeli Ressam Fayze Yusuf er-Raddie'ye Destek Verdi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan acıları sanatıyla dünyaya duyuran Gazzeli ressam Fayze Yusuf er-Raddie'ye destek verdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, ressam Fayze Yusuf er-Raddie ve üçüz çocuklarını büyükelçilik konutunda kabul ederek hikayelerini dinledi.

Büyükelçi Şen, Filistin Büyükelçiliği aracılığıyla ulaşılan Raddie'nin, yaşadığı zorluklara rağmen sanatıyla ayakta kaldığını belirterek, "Gazzeli Fayze Hanım, resimleriyle Gazze'deki trajediyi ve insanların direncini güçlü bir biçimde yansıtıyor." dedi.

Raddie'nin Mısır'da Filistinlilerin gittiği bir geliştirme merkezinde resim öğretmenliği yaptığını aktaran Şen, sanatçıyı büyükelçiliğin 5 Kasım'da 170 Filistinli ailenin katılımıyla düzenleyeceği 'Yaşasın Gazze' dayanışma etkinliğine davet etti.

Etkinlik kapsamında, Fayze'nin Gazze'deki durumu konu alan 15 tablosunun sergileneceğini ifade eden Şen, sanatçının Türk Büyükelçiliği tarafından Mısır'daki sanat çevreleriyle tanıştırılacağını, eserlerinin farklı galerilerde sergilenerek Gazze'de yaşananların uluslararası kamuoyuna anlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Büyükelçi Şen, "Fayze Hanım, Gazze'de yıkılan hayatların ruhunda bıraktığı tarifsiz duyguları fırçasıyla anlatıyor." diyerek sanatçının hem maddi hem manevi olarak destekleneceğini kaydetti.