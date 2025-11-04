Haberler

Türkiye, Gazzeli Ressam Fayze Yusuf er-Raddie'ye Destek Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazzeli ressam Fayze Yusuf er-Raddie'yi kabul ederek yaşadığı zorluklara rağmen sanatıyla Gazze'nin acılarını duyurduğunu vurguladı. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Raddie'yi ‘Yaşasın Gazze’ etkinliğine davet etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan acıları sanatıyla dünyaya duyuran Gazzeli ressam Fayze Yusuf er-Raddie'ye destek verdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, ressam Fayze Yusuf er-Raddie ve üçüz çocuklarını büyükelçilik konutunda kabul ederek hikayelerini dinledi.

Büyükelçi Şen, Filistin Büyükelçiliği aracılığıyla ulaşılan Raddie'nin, yaşadığı zorluklara rağmen sanatıyla ayakta kaldığını belirterek, "Gazzeli Fayze Hanım, resimleriyle Gazze'deki trajediyi ve insanların direncini güçlü bir biçimde yansıtıyor." dedi.

Raddie'nin Mısır'da Filistinlilerin gittiği bir geliştirme merkezinde resim öğretmenliği yaptığını aktaran Şen, sanatçıyı büyükelçiliğin 5 Kasım'da 170 Filistinli ailenin katılımıyla düzenleyeceği 'Yaşasın Gazze' dayanışma etkinliğine davet etti.

Etkinlik kapsamında, Fayze'nin Gazze'deki durumu konu alan 15 tablosunun sergileneceğini ifade eden Şen, sanatçının Türk Büyükelçiliği tarafından Mısır'daki sanat çevreleriyle tanıştırılacağını, eserlerinin farklı galerilerde sergilenerek Gazze'de yaşananların uluslararası kamuoyuna anlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Büyükelçi Şen, "Fayze Hanım, Gazze'de yıkılan hayatların ruhunda bıraktığı tarifsiz duyguları fırçasıyla anlatıyor." diyerek sanatçının hem maddi hem manevi olarak destekleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.