Türkiye, Gazze'ye İnsani Yardım Faaliyetlerini Güçlendiriyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Eski AFAD Başkanı ve Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibi ve ilgili kurumlar ve yerel makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.

Ankara, Gazze'ye insani yardımların hızla ulaştırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve Gazze'nin yeniden imarı sürecinde tüm imkanlarını seferber ediyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu çerçevede Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve yerel makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandığını bildirdi.

Yetkili, dün itibarıyla beraberindeki ekiple sahaya giden Koordinatör Büyükelçi Güllüoğlu'nun "Gazze'de ihtiyaç duyulmakta olan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespiti için incelemelerde bulunmak, Birleşmiş Milletler ajanslarıyla eş güdüm yapmak ve Gazze'de bu ajansların faaliyetlerini desteklemek, sahada faaliyet gösteren ilgili Türk kurumlarıyla eş güdüm halinde Türkiye'den gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak, Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilecek yardımlara yönelik yerel makamlarla istişareler gerçekleştirmek ve hasta tahliyeleri dahil Gazze'ye yönelik Türkiye'nin sağlık desteğini güçlendirmek amacıyla" görev icra edeceğini kaydetti.

Yaklaşık 865 tonluk insani yardım malzemesi yüklü bir gemi 14 Ekim'de El Ariş Limanı'na gönderildi

Türkiye'nin insani yardımlar konusunda güçlü bir geleneğe sahip olduğunu ifaden eden yetkili, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aktif ve donmuş çatışmaların, doğal afetlerin ve kitlesel göç hareketlerinin yaşadığı bir bölgede bulunan Türkiye, Filistin ve Suriye gibi ülkelerin bulunduğu komşu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin süratle yardımcı olmaktadır.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye en çok insani yardım ileten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda, 2023 yılı Ekim ayından bu yana 102 bin ton insani yardım malzemesini deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmıştır.

Gazze'de sağlanan ateşkes, Gazze'ye sürdürülebilir ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılması açısından bir fırsat teşkil etmiştir. Bu çerçevede Türkiye, Gazze'ye yardım faaliyetlerinin devamı niteliğinde yaklaşık 865 tonluk insani yardım malzemesinin yüklü olduğu bir gemiyi 14 Ekim 2025 tarihinde Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na göndermiştir."