Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Keçiören Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Özarslan, şehit aileleri ve gazilerle ramazanın ilk günü oruç açmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin emanetlerinin ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Özarslan, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise şehit yakınlarının millete emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz bu milletin namusu, bu milletin haysiyeti bu milletin şerefi, bu milletin bağrından çıkmış kahramandır. Selam olsun o kahramanı yetiştiren analara, 'vatan sağ olsun' diyen şehit babalarımıza." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"nin yüzyılın projesi olduğunu söyleyen Aylar, atılan her samimi adımı kıymetli bulduklarını dile getirdi."

Programda, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ile AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam da birer konuşma yaptı.

