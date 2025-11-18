Türkiye-Endonezya İlişkilerini Anlatan Sergi Açıldı

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, Osmanlı Devleti'nin 1881'de atadığı Fahri Konsolos Seyyid Aziz Efendi'nin makamı olan ve bugün Cakarta Tekstil Müzesi olarak kullanılan binada, Türkiye- Endonezya ilişkilerinin tarihini konu alan sergi açtı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cakarta Tekstil Müzesi'nde düzenlenen plaket yerleştirme sergi açılış törenine, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Cakarta Kültür Ofisi Başkanı Mochammad Miftahulloh Tamary, Büyükelçiler, Endonezya Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulusal Arşiv Başkanlığı ve Cakarta Yerel Yönetimi temsilcileri katıldı.

Küçükcan, plaket yerleştirme töreninde yaptığı konuşmada, iki dost ülke arasında 1950'de başlayan diplomatik ilişkilerin her alanda güçlendiğini belirtti.

İki ülkenin liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ikili ilişkileri tarihi bir zirveye taşıdığını ifade eden Küçükcan, "Türkler ve Endonezyalılar arasındaki ilişkiler yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Osmanlı arşiv belgelerine göre tarihi ilişkiler 16. yüzyılda, Açe Sultanlığı'nın Portekiz baskısına karşı Osmanlı İmparatorluğu'ndan destek talep etmesiyle başladı." dedi.

Küçükcan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1881'de Batavya'da (bugünkü Cakarta) Başkonsolosluk açtığını ve önce Seyyid Abdülaziz El-Bağdadi olarak da bilinen Seyyid Aziz Efendi'yi Fahri Konsolos, 1882'de ise Ali Galip Bey'i Başkonsolos olarak atadığını hatırlattı.

Batavia (Cakarta) Başkonsolosluğunun 1923'e kadar açık kaldığını ve faaliyetlerine devam ettiğini belirten Küçükcan, bugünkü Cakarta Tekstil Müzesi'nin, Osmanlı Devleti Fahri Konsolosluğu'nun ilk ofisi ve ikametgahı olarak hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Küçükcan, "Batavya'da yerleşik Osmanlı Başkonsolosları, Endonezya'daki sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeleri düzenli şekilde Osmanlı Devleti'ne raporlar halinde bildirmiştir. Bütün bu tarihi yazışmalara ilişkin belgeler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı nezaretinde Osmanlı-Türk arşivlerinde çok iyi bir şekilde korunmaktadır. Bir diğer ifade ile Endonezya'nın 1880'lerden bu yana sosyal, siyasi ve ekonomik tarihini incelemek için güvenilir arşiv belgeleri mevcut olup Türk ve Endonezyalı tarihçiler bu belgeler üzerinde ortak çalışmalar yürütebilir." ifadelerini kullandı.

Cakarta Kültür Ofisi Başkanı Tamary de Endonezya-Türkiye ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve Osmanlı Devleti'nin ilk Fahri Konsolosluğu tarafından kullanılan Tekstil Müzesi'ne kalıcı bir plaket yerleştirilmesinin iki ülke arasındaki tarihi bağın bir somut kanıtı olduğunu dile getirdi.

Törende, davetlilere Cakarta Yunus Emre Ensitüsü tarafından hazırlanan Türk mutfağından ikramlar sunuldu.