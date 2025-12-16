Greenmetric 2025 Sıralamasında Türkiye'nin 6 Üniversitesi Dünyada İlk 100'e, 21 Üniversitesi İlk 200'e Girdi

(ANKARA) - UI GreenMetric 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçlarına göre Türkiye, dünyanın en yeşil kampüsleri sıralamasında zirveye yerleşti. Türkiye'den 6 üniversite dünyanın ilk 100'üne, 21 üniversite ilk 200'e girerken, 54 üniversitenin ilk 500'de yer almasıyla Türkiye bu alanda dünya birincisi oldu. Türkiye'deki üniversitelerin başarısını değerlendiren YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yalnızca akademik üretimde değil, sürdürülebilirlikte ve yeşil dönüşümde de küresel rekabette en önlerde yer alıyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu, yazılı açıklama yaparak, UI GreenMetric 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçlarını paylaştı. YÖK'ün açıklamasında enerji verimliliğini artırmak ve doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi" kapsamında teşvik edilen üniversitelerin, uluslararası sıralamalarda önemli bir başarı elde ettiği bildirildi.

105 ülkeden bin 745 yükseköğretim kurumu sıralamaya alındı

Dünya genelinde üniversitelerin kampüs ortamı, altyapı, enerji, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ve eğitim gibi alanlardaki sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric'in 2025 sonuçlarına göre, 105 ülkeden bin 745 yükseköğretim kurumu sıralamaya alındı. Türkiye, 139 üniversite ile Avrupa'da sıralamaya en fazla üniversite sokan ülke olurken, dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 25'inci sırada

Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi 25'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 48'inci sırada yer alarak ilk 50'ye girerken, Erciyes Üniversitesi 66'ncı, Ege Üniversitesi 83'üncü, Özyeğin Üniversitesi 89'uncu ve Yeditepe Üniversitesi 91'inci sıradan ilk 100'de yer aldı.

İlk 200'de yer alan üniversiteler arasında Başkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi bulunuyor.

Dünyanın en yeşil ilk 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 54 üniversitenin girdiği belirtilirken, bu sayı ile Türkiye'nin dünya birincisi olduğu, Türkiye'yi 51 üniversiteyle Endonezya'nın takip ettiği kaydedildi. Sıralamada dikkat çeken bir diğer unsurun başarının coğrafi dağılımı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden üniversitelerin yer aldığı listede, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerin Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığı ifade edildi.

GreenMetric değerlendirmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ilk kez ülke olarak yer aldığı belirtildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, "Kuzey Kıbrıs" ülkesi adına dünyada 580'inci sırada listeye girerken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türkiye üniversitesi olarak gösterildi ve dünyada 55'inci sırada yer alarak ilk 100'e girdi.

"Yalnızca akademik üretimde değil, sürdürülebilirlikte ve yeşil dönüşümde de küresel rekabette en önlerde yer alıyoruz"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin uluslararası sıralamalarda gösterdiği başarıyı memnuniyet ve gururla takip ettiklerini belirterek, "Yalnızca akademik üretimde değil, sürdürülebilirlikte ve yeşil dönüşümde de küresel rekabette en önlerde yer alıyoruz" dedi. Özvar, yeşil ve dijital becerilerin yükseköğretimde başlatılan dönüşümün en önemli sac ayaklarından biri olduğunu vurgulayarak, altyapıdan enerji verimliliğine, su ve atık yönetiminden toplu ulaşıma kadar geniş bir yelpazede bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.