Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de milli takım coşkusu yaşandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye'nin Kosova'yı 1-0 yenmesi üzerine Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de büyük kutlamalar yapıldı. Vatandaşlar, bayraklar ve meşalelerle galibiyeti sokaklarda coşkuyla kutladı.

Erzurum'da vatandaşlar, ay yıldızlıların Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları doldurdu.

Araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk bayrakları ve çaldıkları kornalarla milli takımın galibiyetini kutladı.

Erzincan

Erzincan'da Dörtyol Kızılay Meydanı'nda bulunan dev ekrandan müsabakayı takip eden vatandaşlar, galibiyet coşkusu yaşadı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan Erzincanlılar, açık havada izledikleri karşılaşmada ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Milli takımın karşılaşmayı kazanmasının ardından izleyiciler büyük sevinç yaşadı.

Ardahan

Ardahan'da da kutlamalar yapıldı.

Vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kent merkezinde tur attı.

Başta Kongre Caddesi olmak üzere caddelerde dolaşan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla galibiyeti kutladı.

Tunceli

Tunceli'de ise Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle müsabakayı takip etti.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle Aygöl ve öğrenciler birlikte sevinç yaşadı.

Daha sonra yurt bahçesine çıkan Aygöl ve öğrenciler, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde milli takımın galibiyetini kutladı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
