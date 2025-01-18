Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriye'de inşa edilen okullarda 9 bine yakın öğrenci eğitim alıyor. TDV Suriye Bölge Koordinatörü, eğitim desteği ve sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Suriye'deki okullarında 9 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

Hayırseverlerin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen okulların tüm masrafları Pakistan menşeli Selam Evi Yardım Derneği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince karşılanıyor.

Bu kapsamda İdlib'de bulunan Mithat Sevin Ortaokulunda 983 öğrenciye eğitim desteği sağlanıyor.

TDV Suriye Bölge Koordinatörü Muhammet Furkan Topçu, AA muhabirine, okullarda 270 öğretmenin yanı sıra 60'a yakın temizlik personelinin de görev yaptığını bildirdi.

Okullarda ana okulu seviyesinden liseye kadar eğitim verildiğini belirten Topçu, öğrencilerin başarı sıralamasına göre farklı alanlara yönlendirildiğini söyledi.

"13 bin briket ev inşa ettik"

Vakfın ülke genelindeki sosyal konut projesine ilişkin de bilgi veren Topçu, proje kapsamında inşa edilen evlerde yaklaşık 130 bin kişinin yaşadığını ifade etti.

Farklı noktalarda 13 bin briket ev inşa ettiklerini aktaran Topçu, evlerin bulunduğu alanlarda okul, cami, su kuyusu ve güneş panellerinin de yapıldığını kaydetti.

Sosyal konutlarda yaşayan Ahmed Urabi ise Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'teki evinin yıkıldığını ve 2016'da İdlib'e göç etmek zorunda kaldığını anlattı.

Başlarda çadırlarda kaldığını, daha sonra ise TDV'nin konutlarına yerleştiğini belirten Urabi, " Türkiye'deki kardeşlerimizin şimdiye kadar bize yardımcı oldukları gibi ayağa kalkana kadar bize yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. En yakın dostumuz Türkiye'dir. Bu zamana kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnşallah Suriye'nin kalkınmasında da bize yardımcı olurlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
img

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi

Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.