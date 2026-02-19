Haberler

Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'daki yetimlere aylık nakdi yardım desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Yetim Himaye Projesi' kapsamında Nijerya'da aylık nakdi yardım desteği sunmaya devam etti. Aralık 2025 ile Şubat 2026 tarihlerini kapsayan yardımlar, Abuja'da yaşayan 25 yetime ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yetim Himaye Projesi" kapsamında Nijerya'daki yetimlere yönelik aylık nakdi yardım desteğini sürdürdü.

Başkent Abuja'da yürütülen program kapsamında Aralık 2025 ile Ocak ve Şubat 2026 aylarına ait yardımlar 25 yetime ulaştırıldı.

Yetimlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yardım dağıtımı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapıldı.

TDV yetkilisi, yetimlere yönelik destek faaliyetlerinin farklı ülkelerde kesintisiz sürdüğünü belirterek, himaye programıyla çocukların eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA " / " + Adam Abu -
