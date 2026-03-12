TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), zekat bağışlarını yıl boyunca yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" temasıyla yürüttüğü kampanyayla, toplumda zekat bilincini artırmayı, zekat ibadetinin doğru hesaplanmasını teşvik etmeyi ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında güven ve kardeşlik köprüsü kurmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda zekat bağışları, dini esaslara uygun şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Zekat bağışları, ramazan gıda paketleri ve iftar organizasyonları, sıcak yemek dağıtımları, savaş ve afet bölgelerinde acil insani yardımlar, gıda kolileri, alışveriş yardım kartları, ayni ve nakdi yardımlar, kıyafet destekleri, eğitim, burs ve sağlık ekipmanı temini ile yetim destek programları gibi çeşitli alanlarda değerlendiriliyor.

Zekat bağışlarının dağıtımı yurt içinde 81 il ve ilçe şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilirken, yurt dışında ise Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatı, din hizmetleri müşavirlikleri, koordinatörlükler ve yerel partner kuruluşlarla işbirliği içerisinde çok sayıda ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Özellikle Filistin, Suriye, Afrika ülkeleri, Asya ve Balkan coğrafyasındaki kriz ve ihtiyaç bölgeleri öncelikli olarak destekleniyor.

Bağışçı bilgileri KVKK kapsamında korunuyor

Yürütülen zekat çalışmaları sayesinde, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılırken, ramazan ayı dönemlerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı yardım programıyla muhtaç ailelere doğrudan destek sağlanıyor.

Vakfın zekat hesaplamaları için geliştirdiği, "TDV Zekat Hesaplama" adlı uygulaması bulunuyor. Vakfın resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden bağışçıların kullanımına sunulan sistem sayesinde bağışçılar, altın, nakit, ticari mal ve alacaklar gibi zekata tabi varlıklarını sisteme girerek dini ölçülere uygun şekilde zekat miktarlarını kolayca hesaplayabiliyor.

Bağışçılar, hesapladıkları zekat tutarını aynı platform üzerinden güvenli şekilde bağışlayabiliyor. Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri ve bankacılık kanalları aracılığıyla da bağışlarını gerçekleştirebiliyor. Bağış sürecinde "hız, güven ve kolaylık" sağlayan uygulamaya "https://zekathesapla.tdv.org/" adresinden ulaşılabiliyor.

Bağışçı bilgileri ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında güvenle korunuyor. Bağışçılardan emanet alınan zekatlar, dini hükümlere uygun şekilde en kısa sürede sahada görevli ekipler ve gönüllüler aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor.