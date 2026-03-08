Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna Hersek'te 100 yetim çocuğa burs verdi

Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna Hersek'te ‘Unutursan Yetim Kalır’ projesi kapsamında 100 yetim çocuğa burs vererek bayram hediyeleri dağıttı. Programda hem Türkiye hem de Bosna Hersek müftüleri bir araya gelerek kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Bosna Hersek'te yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 100 yetim çocuğa burs sağlandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin desteğiyle organize edilen programda, TDV tarafından yürütülen "Unutursan Yetim Kalır" Projesi kapsamında, İstanbul ve Saraybosna müftülüklerinin işbirliğiyle 100 yetim çocuğa bursun yanı sıra bayram için hediyeler de verildi.

"Kardeşlik Buluşması" adı altında organize edilen programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus ile çok sayıda davetli katıldı."

Programda konuşan Tuncel ve Grabus, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun devam etmesi temennisinde bulundu.

Etkinliğin ardından Bayrampaşa Belediyesi tarafından yetimlere ve misafirlere iftar verildi.

TDV tarafından, Saraybosna Din Hizmetleri Müşavirliği koordinesinde İstanbul ve Saraybosna müftülüklerinin işbirliğinde Bosna Hersek'te her ay 100 yetim çocuğa burs desteği sağlanıyor.???????

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
