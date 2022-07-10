Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a kurban eti dağıtımı - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a kurban eti dağıtımı

AA - Olsi Shehu - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayesinde TDV tarafından kesilen kurban etleri, Arnavutluk merkezli Engellilere Yardım Derneği üyesi olan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde yardım elini uzatmaya devam edeceğini ifade etti.

Bu kurbanların, Türkiye'deki hayırseverlerin kurbanları olduğunu dile getiren Gerlegiz, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır, insanlara iyilik yapandır. Dünya durdukça Türk milleti ve Türkiye hep insanlara iyilik yapmaya ve insanlara faydalı olmaya devam edecektir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Batı'da bir müminin ayağına bir diken batsa, Doğu'daki bir mümin bundan rahatsız olmuyorsa, o gerçek mümin değildir. Türkiye ve Türk milleti her zaman hep bu anlayışla hareket etmiştir. Türkiye'deki kardeşlerimiz, Türk milleti sizden bu iyilik karşılığından sadece hayır duası beklemektedir. Lütfen Türkiye'den, Türk milletinden, bizlerden hayır duanızı esirgemeyin.".

TDV, Arnavutluk genelinde yaklaşık 220 aileye kurban eti ulaştıracak.

AA / Olsi Shehu - Güncel

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