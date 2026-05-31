TDV'den Fildişi Sahili'nde yetim sevinci

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) düzenlediği "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" için Fildişi Sahili'nde bulunan gönüllüler ve görevliler, yetim çocukları sevindirdi.

Fildişi Sahili'ne geçen hafta gelen ve ülkenin 17 bölgesinde kurban kesimi ile dağıtım çalışmalarını tamamlayan yaklaşık 30 kişiden oluşan TDV görevlileri ve gönüllüleri, Abidjan'daki bir yetimhaneyi ziyaret etti.

Çocukların sevinçle karşıladığı Türk heyeti, yetimlere şeker, balon, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat ve Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Harun Dündar Karahan, AA muhabirine, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nun 85 ülke ve 410 bölgede gerçekleştirildiğini, Anadolu'nun en ücra köşesindeki vatandaşların selamını, emanetini Fildişi Sahili'ne getirmenin mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını anlattı.

Karahan, "Buraya sadece kurban getirmek için gelmedik aynı zamanda bu insanlara halkımızın selamını da iletiyoruz, yetimhaneleri de ziyaret ediyoruz. Buradaki kardeşlerimize hediyeler dağıtıyoruz. Gerçekten bu organizasyonun İslam kardeşliği açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Onlar da her yıl buraya gelmemizi bekliyorlar. Kurban sadece et paylaşımı değil aynı zamanda kardeşliğimizin, birlik, beraberliğimizin de tescili hükmündedir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV özveriyle binden fazla personelle bu görevi icra ediyor." diye konuştu.

"Türkiye varsa biz varız"

Abidjan bölgesinin kanaat önderlerinden Dr. Abdülaziz Sarva da Türk heyetine teşekkür etti.

TDV görevli ve gönüllülerinin Fildişi Sahili'nde olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Sarva, "Türkiye'yi, Osmanlı'nın dünyaya adaletiyle tanıdık. Osmanlı'nın torunları bizlere yardıma devam ediyor. Osmanlı geçmişte insanları yalnız bırakmadığı gibi onların torunları da bizi yalnız bırakmıyor. Türkler burada okullar, medreseler, ibadethaneler yaptılar. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Türkiye varsa biz varız. Biz Türkiye'yle güçlüyüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer kuruluşların yardımlarını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.