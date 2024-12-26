Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 Yılında Dünyanın Dört Bir Yanında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, "2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştık, 747 bin 52 kurban hissesini Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki 34 milyon 737 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdık." dedi.

Turan, vakfın genel merkezinde yaptığı açıklamada, 149 ülkede 1003 şubeyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Vakfın 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin konuşan Turan, "2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştık. Ramazan yardımları kapsamında dünyada 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımları ulaştırdık. 747 bin 52 kurban hissesini Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki 34 milyon 737 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Vakfımıza emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanlarını 1 milyon 260 binin üzerinde muhtaca ulaştırdık." diye konuştu.

Aynı dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde 650 bin insana ulaştıklarını aktaran Turan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için yaptıkları çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

"İsrail tarafından soykırıma uğrayan Gazze'deki kardeşlerimize milletimiz müthiş teveccüh gösterdi. Oraya fırsat bulduğumuz yerden yardım ulaştırdık. Mısır'dan, deniz yolundan ve Kızılay ile AFAD'ın organizesiyle beraber ulaştırdık. Teminini mümkün olduğunca hayır ortaklarımızla beraber içeride dağıtım yaptırdık. Bütün kapılar zalim İsrail'in uhdesinde. Ne kadar müsaade edebiliyorsa o kadar girdik. 2024 yılında 3 milyon 370 bin 124 Filistinli'ye yardım ulaştırdık."

Vakfın Suriye faaliyetleri

Ülkelerinde 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle geri dönen Suriyeliler için sınır kapılarında mobil ikram araçlarıyla çorba ve çay dağıttıklarını belirten Turan, Halep'te de benzer yardımları yaptıklarını vurguladı.

Turan, şunları kaydetti:

"Suriye'de çok köklü hizmetlerimiz var. Bunu 2024 yılında da devam ettirdik. 7 elbise mağazamız, bir yaşlı bakımevi, bir rehabilitasyon merkezimiz var. Ayda 550 bin ekmek, günde 500 kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz. 592 caminin inşa ve tadilatında bulunduk, 15 okul, 13 bin briket ev, 540 sosyal konut inşa ettik, 12 okulun da tadilatını yaptık. 3 kültür merkeziyle kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor, 9 da su kuyumuz mevcut."

Dünya üzerinde doğal afetlerin yaşandığı çeşitli bölgelerde 6 milyonun üzerinde insana "iyilik eli" uzattıklarını ifade eden Turan, bugüne kadar 1334 su kuyusu inşa ettiklerini, bu rakamı 1511'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Turan, 2024'te 40 bin öğrenciye burs ve eğitim desteği verdiklerini, 13 bin civarında yetimi ise himaye ettiklerini dile getirdi.

TDV'den üst düzey ekip Suriye'ye gidecek

TDV Genel Müdürü Turan, vakfın öğrenci yurtlarından yüksek kar elde edildiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin bir soru üzerine, "Bizim fiyatlarımız piyasanın altında ama bunlara rağmen kar var. Biz bu karla başka yurtlar açıyoruz. Şirketlerimiz var, bunlar kar ediyorsa birilerinin keyfine asla gitmez, dönüp dolaşır hayır için kullanılır. Yurtlarda salt kar gözetmiyoruz, öğrenciden hiçbir şey esirgemiyoruz." dedi.

Vakfın Suriye'de yapılacak insani faaliyetler için yeni tedbirler alıp almayacağını da yanıtlayan Turan, "Devletimiz neyi emrederse biz orada olacağız. Önümüzdeki çarşamba akşamı itibarıyla 10-11 kişiden oluşan üst düzey kadroyla Halep ve Şam'ı ziyaret edeceğiz. Oradaki büyükelçimizle görüşüp ihtiyaç belirlemesi yapacağız. Ondan sonra da inşallah kolları sıvayıp ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız." açıklamasında bulundu.