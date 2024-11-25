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Türkiye Diyanet Vakfı, 14 Bin Öğrenciyi Türkiye'ye Getirerek Gönüllü Elçiler Yetiştiriyor

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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bugüne kadar 14 bin öğrenciyi Türkiye'ye getirerek okuttuklarını ve bu öğrencilerin Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu belirtti. Ayrıca, 25 bin 216 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Turan: "Bugüne kadar 14 bin öğrenciyi Türkiye'ye getirdik okuttuk, onların her biri Türkiye'nin gönüllü elçileri"

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye genelinde 25 bin 216 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildiğini belirterek, dünya coğrafyasından da bugüne kadar 14 bin öğrenciyi Türkiye'ye getirerek okuttuklarını söyledi. Turan, "Onların her biri Türkiye'nin şu anda gönüllü elçileri. Hangi ülkeye giderseniz gidin size refakat edecek, Türkçeyi bizim gibi konuşan çocuklarla karşılaşacaksınız" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü vesilesiyle 'Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum' adlı program düzenledi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye genelinde 25 bin 216 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildiğini belirterek, bu projeyle hem eğitim camiasında hem de toplum genelinde farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Nijerya'da su kuyusu açacaklarını ifade eden Turan, "Bin 350 civarında su kuyusu açtık. Dünya coğrafyasından bugüne kadar 14 bin öğrenciyi Türkiye'ye getirdik okuttuk. Onların her biri Türkiye'nin şu anda gönüllü elçileri. Hangi ülkeye giderseniz gidin size refakat edecek, Türkçeyi bizim gibi konuşan çocuklarla karşılaşacaksınız. Bu Diyanet Vakfımızın 52 tane yurdunda okuyan, barınan öğrencilerimiz. ve şunu gördüm, şunu söyleyebilirim bu sömürücü dünyanın şu anda sömürüsünün hemen hemen sonlarına doğru geliniyor. İnsanlar hakikaten bundan bergüzar olmuşlar, çok perişan olmuşlar. Bunun farkındalar. Türkiye'ye muhteşem bir sevgi olduğunu görmekten mutlu olduk. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Allah keder vermesin, ailenizde de huzur diliyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Turan, "Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı" derslerini seçen 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye ederek, öğretmenlere gül ve kitap hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, 14 Bin Öğrenciyi Türkiye'ye Getirerek Gönüllü Elçiler Yetiştiriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRKAN SAYIN - Güncel
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