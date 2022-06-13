Türkiye'den yola çıkan hacı adayları Cidde'den Mekke'ye geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den yola çıkan hacı adayları Cidde'den Mekke'ye geçti

AA - Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'den yola çıkan hacı adayları Cidde'den Mekke'ye geçti

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan hacı adayları, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke kentine ulaştı.

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan hacı adayları, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke kentine ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Türkiye'den gelen 290 kişilik kafile, Cidde kentine iniş yaptıktan sonra otobüslerle Mekke'ye geldi.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına sunduğu hizmetlerden övgüyle söz etti.

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile 7 Haziran'da Medine'ye ulaşmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.

Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamıştı.

AA / Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed - Güncel

Suudi Arabistan Türkiye Mekke Hac Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title