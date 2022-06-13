Türkiye'den yola çıkan hacı adayları Cidde'den Mekke'ye geçti

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan hacı adayları, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke kentine ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Türkiye'den gelen 290 kişilik kafile, Cidde kentine iniş yaptıktan sonra otobüslerle Mekke'ye geldi.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına sunduğu hizmetlerden övgüyle söz etti.

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile 7 Haziran'da Medine'ye ulaşmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.

Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamıştı.