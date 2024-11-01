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Türkiye'den Yenilikçi Elektronik Harp Koruma Sistemleri

Türkiye'den Yenilikçi Elektronik Harp Koruma Sistemleri
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Türk savunma sanayisi, insansız hava araçları ve diğer askeri platformlar için geliştirilen BORAJ CRPA ve SAJ GNSS Kalkanı gibi sinyal karıştırmaya karşı dirençli sistemlerle elektronik harp alanında önemli adımlar atıyor. SAĞLAMTEK, bu ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak için önemli iş birliklerine imza atıyor.

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, insansız hava araçları, dronlar, kara ve deniz araçları, füze/roketleri sinyal karıştırmaya karşı dirençli hale getiren elektronik harp koruma sistemleri yaygınlaştırılacak.

Askeri sistemlerin, jammer (sinyal bozucu) gibi elektronik harp sistemlerine karşı korunmasına yönelik milli çözümlere yenileri ekleniyor.

SAĞLAMTEK, tarafından geliştirilen BORAJ CRPA, çoklu anten elemanları ve gelişmiş sinyal işleme teknikleri kullanarak, GPS ve GNSS sinyallerini hedef alan güçlü jammer saldırılarına karşı tam koruma sağlıyor.

Uluslararası patent sürecinde olan SAJ GNSS Kalkanı ise insansız hava araçları, dronlar, kara ve deniz araçları, füze/roketler ile diğer askeri platformlar için yenilikçi bir jammer koruması sunuyor.

BORAJ ve SAJ, farklı coğrafyalarda sahada zorlu koşullar altında başarıyla görev yapıyor.

SAĞLAMTEK, SAHA EXPO 2024 fuarı kapsamında Jandarma Asayiş Vakfına ait Javdes AŞ ile elektronik harbe karşı savunma alanındaki iş birliklerini güçlendiren bir iyi niyet anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, CRPA anten sistemi BORAJ ve GPS kalkanı SAJ'ın insansız hava araçları, askeri uçaklar, füzeler ve diğer tüm platformlarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

Havada, karada, denizde koruma

SAĞLAMTEK Teknik Müdürü Burak Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce faaliyete başladıklarını ve çalışmalarını 10 kişilik bir ekiple sürdürdüklerini söyledi.

Sağlam, AR-GE çalışmalarına dayalı olarak anten, RF (radyo frekansı) haberleşme, mikro dalga ve radyo modülleri geliştirdiklerini belirtti.

Jammer sistemlerine karşı anti-jam ürünlerini geliştirdiklerini anlatan Sağlam, BORAJ ve SAJ ürünlerinin etkin şekilde görev yaptığını ifade etti.

Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı ile uzun süredir çalıştıklarına işaret eten Sağlam, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda anten ve amfiler yapıyorduk. Daha sonra CRPA ürünümüzü çıkarttık. CRPA, anti-jam özelliklere sahip. Jammer ortamında GPS uydu bağlantısını kaybetmiyor. Bunu tanıttık kendilerine, onlar da test etmek istedi. Yaklaşık bir ay test ettiler. Daha sonra bir lansman yapıldı Ankara'da. Lansmanda yaklaşık 200 davetçimiz vardı; büyük firmalar, dron firmaları, platform firmaları, savunma firmaları vardı. Orada Jammer ortamında canlı uçuş gerçekleştirdik. Uçağımız kalktı ve başarıyla indi. Uydu sayımızı da ekrandan canlı olarak yayımladık tüm jammerlar açıkken. Bu kapsamda gayet başarılı bulundu ve Javdes ile iyi niyet anlaşması imzaladık. Bu kapsamda ortak çalışmalara devam edeceğiz."

Ürünlerinin hava, kara ve deniz platformlarında görev yapabildiğine değinen Sağlam, "Son zamanlarda deniz platformlarında yoğun bir kullanım var. Özellikle Mersin limanlarında karıştırmalara maruz kalan araçlara taktık. Başarılı şekilde 3 aydır platformumuz yüzmekte. Aynı zamanda hava platformlarında kullanılmakta. Kara platformlarına da yeni yeni girmekteyiz." dedi.

Burak Sağlam, bundan sonraki süreçte yurt dışı faaliyetlerinin ağırlığını artıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Güncel
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