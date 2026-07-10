Türkiye'den deprem bölgesi Venezuela'ya ilaç ve tıbbi malzeme desteği
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Venezuela'daki deprem felaketi sonrası 1 tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemenin bölgeye gönderildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Venezuela'da yaşanan deprem felaketinin ardından 1 tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemeyi bölgeye gönderdiklerini bildirdi.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığın sınırların ötesinde evrensel bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Venezuela'da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için sahada görev yapan UMKE ekiplerimizin ardından şimdi de 1 tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesini bölgeye gönderdik. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz."