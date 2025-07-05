Türkiye'den Teksas'taki Sel Felaketi İçin Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Teksas'taki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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