Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu

BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sivillere karşı yaptığı zulmü kınadı ve bölgeye acil insani yardım çağrısında bulundu. Sudan'ın büyük bir yerinden edilme kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere karşı ettiği zulmü şiddetle kınadı ve bölgeye acil insani yardım çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Sudan oturumuna katılan Yıldız, bu ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yıldız, "HDK'nın sivillere karşı ettiği zulmü şiddetle kınıyoruz ve ilgili bölgelere acil insani yardım erişimi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sudan'ın, dünyanın "en büyük yerinden edilme krizi" ile karşı karşıya olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'nin Faşir ve Kurdufan bölgesindeki son gelişmelerden "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Yıldız, 13 Aralık'ta Güney Kurdufan'ın Kadugli kentinde BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nün lojistik üssüne düzenlediği ve 6 barış gücü askerinin ölümüne, 8'inin de yaralanmasına neden olan saldırıyı da kınadı.

Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını, bölgeye ve Afrika'ya genel olarak ilkesel yaklaşımımızın temel ilkelerinden biri olarak tanımlamaktadır." diye konuştu.

Çatışmayı sona erdirmek için bölgesel ve uluslararası girişimleri destekleyen Yıldız, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm ancak meşruiyet ve diyalog yoluyla bulunabilir." ifadesini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
