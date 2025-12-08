Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' Avrupa'ya ihraç edildi

TCG Akhisar gemisinin, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracıyla birlikte, gemide konuşlu bulunan milli deniz topu silah sistemi MKE Denizhan-76 ilk kez bir Avrupa ülkesine satıldı.

Deniz topu konusunda Türkiye'ye yönelik örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 milimetre milli deniz topu Denizhan-76'nın üretimini 12 ay gibi rekor bir sürede tamamladı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından milli deniz topunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı başladı. Daha önce Deniz Kuvvetleri'ne 5 adet teslim edilen ve seri üretimi devam eden MKE Denizhan-76, bu yıl Endonezya ile imzalanan sözleşme ile ilk ihracat başarısına da ulaştı. 76 milimetre milli deniz topu, Romanya'ya ihracı gerçekleştirilen TCG Akhisar'a monte edildi. MKE'nin tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği milli deniz topu Denizhan-76, bu satışla birlikte ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından kullanılmış olacak.

DAKİKADA 80 ATIM YAPIYOR

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan MKE Denizhan-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken MKE Denizhan-76, Mavi Vatan'da sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil, dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatlarla da Türkiye milli savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

SIRADA 127 MİLİMETRE MİLLİ DENİZ TOPU VAR

MKE Denizhan-76 milli deniz topunda edindiği tecrübe ile hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 milimetre milli deniz topunu yerli imkanlarla üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 127 milimetre deniz topunun ilk aşaması olarak silah sisteminin namlusu MKE tarafından milli olarak üretildi. Kasım ayında, TCG Fatih Fırkateyni'nde konuşlu silah sistemine entegre edilen namlu, kabul test atışlarını da başarıyla gerçekleştirdi.

Haber: ANKARA,