Haberler

Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' Avrupa'ya ihraç edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE'nin ürettiği Denizhan-76 milli deniz topu, TCG Akhisar gemisi aracılığıyla Romanya'ya ihraç edilerek Avrupa'da ilk kez kullanıma sunuldu. Yerli imkanlarla geliştirilen sistem, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye satıldı.

TCG Akhisar gemisinin, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracıyla birlikte, gemide konuşlu bulunan milli deniz topu silah sistemi MKE Denizhan-76 ilk kez bir Avrupa ülkesine satıldı.

Deniz topu konusunda Türkiye'ye yönelik örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 milimetre milli deniz topu Denizhan-76'nın üretimini 12 ay gibi rekor bir sürede tamamladı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından milli deniz topunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı başladı. Daha önce Deniz Kuvvetleri'ne 5 adet teslim edilen ve seri üretimi devam eden MKE Denizhan-76, bu yıl Endonezya ile imzalanan sözleşme ile ilk ihracat başarısına da ulaştı. 76 milimetre milli deniz topu, Romanya'ya ihracı gerçekleştirilen TCG Akhisar'a monte edildi. MKE'nin tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği milli deniz topu Denizhan-76, bu satışla birlikte ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından kullanılmış olacak.

DAKİKADA 80 ATIM YAPIYOR

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan MKE Denizhan-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken MKE Denizhan-76, Mavi Vatan'da sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil, dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatlarla da Türkiye milli savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

SIRADA 127 MİLİMETRE MİLLİ DENİZ TOPU VAR

MKE Denizhan-76 milli deniz topunda edindiği tecrübe ile hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 milimetre milli deniz topunu yerli imkanlarla üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 127 milimetre deniz topunun ilk aşaması olarak silah sisteminin namlusu MKE tarafından milli olarak üretildi. Kasım ayında, TCG Fatih Fırkateyni'nde konuşlu silah sistemine entegre edilen namlu, kabul test atışlarını da başarıyla gerçekleştirdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title