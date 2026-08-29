Türkiye'den Nijer'e itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin "itidal" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarının yakından takip edildiği belirtilerek, " Nijer'in güvenliğinin ve istikrarının korunması için itidal çağrısında bulunuyor, sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Olay

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody, 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece bir grup askerin Niamey'deki 101 No'lu Hava Üssü'nde bazı silah arkadaşlarını kışlada tutmaya çalıştığını ve başkentteki stratejik noktalara ateş açtığını açıklamıştı.

Mody, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların kontrol altına alındığını ve hedef alınan noktalarda kontrolün kademeli olarak yeniden sağlandığını belirtmişti.

Nijer makamları, isyan girişiminin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıklasa da bazı kaynaklar, özellikle 101 No'lu Hava Üssü'nde tam kontrolün henüz sağlanamadığını ve isyancı askerlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü öne sürüyor.

Kaynak: AA